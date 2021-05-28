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    28 мая 2021, 18:41

    Дачникам рассказали, как вырастить огурцы весной

    Алена Макаренко

    Огурцы возможно вырастить даже весной, но для этого нужно соблюсти несколько важных правил по уходу за растениями. Об этом написало «Утро.ру».

    Дачникам рассказали, как вырастить огурцы весной

    В первую очередь важно время для посева рассады. Семена пупырчатых надо класть в подготовленный грунт за 25 дней до высадки сеянцев на грядки, то есть не позже 3–4 апреля.

    Еще стоит задуматься о выборе сорта семян. Хорошо себя зарекомендовали «Монолит», «Шопен», «Трилоджи» и «Бьерн», которые дают много качественных и вкусных плодов.

    До 2 мая рассаду необходимо перенести на грядки и установить под заранее установленными дугами, накрытыми двойным слоем пленки. Днем пленку с торцов стоит поднимать, а в середине июня и вовсе нужно убрать.

    Способ высадки сеянцев тоже имеет значение. Их нужно помещать на грядки шириной 1,5 метра в два ряда на расстоянии 50 сантиметров друг от друга, в каждую лунку — по два растения. Подвязывать и удалять пасынки не требуется.

    Через 10 дней после высадки нужно застелить грядки агротекстилем, чтобы защитить от сорняков и сохранить влагу.

    Раз в две недели следует подкармливать огурцы комплексным минеральным удобрением. Еще они нуждаются в систематическом поливе теплой водой. В жару это надо делать два раза в течение недели.

    Защитить растения от их главного врага — паутинного клеща — помогают акарициды. Также нужно заранее проводить обработку одним из препаратов типа «Квадрис», «Курзат», «Ордан», «Ридомил голд», «Строби».

    При соблюдении всех правил и хорошей погоде плоды можно собрать 15 мая. При непогоде первый урожай появится на восемь дней позже.