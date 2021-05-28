Дачникам рассказали, как вырастить огурцы весной

Огурцы возможно вырастить даже весной, но для этого нужно соблюсти несколько важных правил по уходу за растениями. Об этом написало «Утро.ру».

В первую очередь важно время для посева рассады. Семена пупырчатых надо класть в подготовленный грунт за 25 дней до высадки сеянцев на грядки, то есть не позже 3–4 апреля.

Еще стоит задуматься о выборе сорта семян. Хорошо себя зарекомендовали «Монолит», «Шопен», «Трилоджи» и «Бьерн», которые дают много качественных и вкусных плодов.

До 2 мая рассаду необходимо перенести на грядки и установить под заранее установленными дугами, накрытыми двойным слоем пленки. Днем пленку с торцов стоит поднимать, а в середине июня и вовсе нужно убрать.

Способ высадки сеянцев тоже имеет значение. Их нужно помещать на грядки шириной 1,5 метра в два ряда на расстоянии 50 сантиметров друг от друга, в каждую лунку — по два растения. Подвязывать и удалять пасынки не требуется.

Через 10 дней после высадки нужно застелить грядки агротекстилем, чтобы защитить от сорняков и сохранить влагу.

Раз в две недели следует подкармливать огурцы комплексным минеральным удобрением. Еще они нуждаются в систематическом поливе теплой водой. В жару это надо делать два раза в течение недели.

Защитить растения от их главного врага — паутинного клеща — помогают акарициды. Также нужно заранее проводить обработку одним из препаратов типа «Квадрис», «Курзат», «Ордан», «Ридомил голд», «Строби».

При соблюдении всех правил и хорошей погоде плоды можно собрать 15 мая. При непогоде первый урожай появится на восемь дней позже.