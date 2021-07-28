Дачникам рассказали, как вернуть почве плодовитость

После сборки урожая почва становится опустошенной, ведь растущие на ней культуры вытягивают из нее все питательные вещества. Знающие огородники рассказали, какие работы необходимо провести, чтобы восстановить плодородность земли до следующей посадки. Об этом сообщило «Утро.ру».

Ближе к осени можно вырезать кусок дернины с луга. Это такой верхний слой почвы, на котором густо растет всевозможная трава. Его нужно обмыть водой, а после эту же жидкость применить для восстановления участка огорода. Вырезанная дернина пойдет на компост.

После сборки урожая почву можно засеять злаковыми или горчицей. Если первые способствуют появлению полезных микроэлементов, то горчица избавит ее от вредных бактерий и грибков.

Как только культуры начнут расти, между рядами следует положить органику. Например, отлично подойдут навоз, компост, ботва или скошенная трава. Можно прикрыть почву сеном, чтобы она не страдала от палящих лучей солнца.