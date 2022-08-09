Дачникам рассказали, как ускорить созревание томатов

Специалисты по саду и огороду дали советы дачникам, как получить богатый урожай помидор в краткие сроки, а также ускорить созревание плодов. Об этом написало издание utro.ru.

По их словам, томатам требуется своевременное удаление пасынков и прищипывание верхушек с помощью ножниц. Высокорослые томаты с кистями нуждаются в опоре. Если они растут в теплице, то их необходимо подвязать к крыше парника.

Также стоит учесть тот факт, чтобы плоды не соприкасались с землей. Для этого необходимо подстелить солому, опилки или другой нетканый материал.

Каждый год для томатов нужно использовать подвязочный материал из других тканей. Это необходимо для того, чтобы через старый материал на растения не попадала инфекция.

Эксперты советуют вставлять колышки при посадке, где-то в девяти сантиметрах от рассады. Таким образом корневая система не повредится.

Для стимуляции роста плодов можно опрыскивать их раствором борной кислоты. Для этого стоит смешать чайную ложку средства и 10 литров воды. Подкормку лучше всего проводить в сухую безветренную погоду.