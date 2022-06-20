Дачникам рассказали, как справиться с нашествием муравьев без химикатов

Летом многие дачники сталкиваются с проблемой нашествия муравьев. utro.ru рассказало, как побороть проблему вредителей без химикатов.

Муравьи просто обажают сладкое, поэтому справиться с ними можно с помощью фруктов или потемневшей банановой кожуры. Необходимо мелко нарезать муравьиное лакомство, а после смешать его в пакете с борной кислотой. Когда средство впитается, необходимо положить фрукты в те места, где обитает больше всего муравьев. Муравьи, попробовать фрукты, погибнут от избытка борной кислоты в организме.