Дачникам рассказали, как спасти растения после заморозков

Заморозки способны серьезно ухудшить качество растений. Однако их все-таки можно реанимировать. Ландшафтный дизайнер Татьяна Мамеева рассказала, как спасти зелень после плохой погоды. Об этом сообщила Lеntа.ru.

Эксперт заявила, что сильные и здоровые растения могут выдержать похолодание. Однако те, которые страдают от недостатка витаминов, замерзнут. Специалист посоветовала вовремя обрабатывать растения гормональными или гранульными комплексами. Таким образом они станут более устойчивыми к холодам.

Если растение все-таки пострадало от перепада температур, необходимо обрезать его для ускоренного сокодвижения и удобрить.

«Поэтому удаляем верхние побеги, обильно проливаем водой и обязательно вводим подкормку — минеральные удобрения под корень. Кроме того, поскольку растение ослабленно, рекомендую опрыскать его от болезней и вредителей», — посоветовала Мамеева.

В случае, когда летом температура опускается до +5 градусов, необходимо укрепить корневую систему мульчой.