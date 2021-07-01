Дачникам рассказали, как спасти капусту от вредителей

Гусеницы и слизни могут испортить огородникам целые урожаи капусты. Но есть рабочие способы борьбы с этими вредителями. «Утро.ру» рассказало, как избавить капусту от незваных гостей.

Первый способ — это обычный раствор соды. В литре воды нужно растворить три столовые ложки порошка и 20 граммов хозяйственного мыла. Этим раствором нужно обильно опрыскать листья капусты.

Кроме того, вредители не выносят запаха жгучего перца. Готовится перцовое средство так: на литр воды понадобится по одной столовой ложки острого красного перца, соли и горчицы. Раствор настаивается, в после наносится на капустные листья.

Если перца под рукой не оказалось, можно использовать и просто горчицу. В ведре горячей воды растворяется 200 граммов горчицы или горчичного порошка. Этот раствор, нанесенный на листья, тоже эффективен в борьбе с вредителями.

Наконец, чтобы отпугнуть гусениц и слизней, можно использовать нашатырный спирт. Одну ампулу необходимо развести в воде и так же нанести на листья капусты — резкий запах прогонит паразитов с грядок.