Дачникам рассказали, как снизить размер взносов в СНТ | 360°

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Дачникам рассказали, как снизить размер взносов в СНТ

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Порой ежегодные взносы в садовые некоммерческие товарищества (СНТ) удивляют дачников своими размерами. РБК рассказал, как снизить сумму выплат.

Средства направляют на коммунальные платежи, уборку мусора, охрану участков, а также другие нужды СНТ. Каждая организация устанавливает сумму в индивидуальном порядке.

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Однако, если количество средств сильно завышено, решение можно оспорить. Для этого необходимо обратиться в правление СНТ. В случае, если запрос остался без ответа, можно написать в ревизионную комиссию, передали «Дни.ру».

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