Дачникам рассказали, как привлечь полезных насекомых на огород

Некоторые насекомые являются очень полезными и могут крайне благоприятно влиять на количество и качество урожая. Садоводам рассказали, как привлечь их на свой участок. Об этом сообщило utro.ru.

Главными полезными жителями сада являются божьи коровки и пчелы. Последних считают одними из главных переносчиков пыльцы. Коровки же охотятся на таких вредных насекомых, как тля.

Полезные насекомые сами прилетят на участок в том случае, если создать благоприятные условия. Можно подготовить для них любимое лакомство. Например, божьи коровки и пчелы просто обожают сладкое. Они поселятся на огороде в том случае, если вы подкормите их сахарным сиропом. После этого насекомые начнут выполнять свои обязанности — опыление и борьбу с тлей.

Чтобы подготовить сироп, необходимо смешать воду и сахар в равных пропорциях, а получившуюся смесь разогреть. Получившимся раствором стоит опрыснуть растения. Крайне важно не попасть на почву, потому что это привлечет нежеланных гостей — муравьев.