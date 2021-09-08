Дачникам рассказали, как правильно заделывать сидераты

Многие дачники давно начали пользоваться сидератами (растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву). С их помощью можно уберечь почву от выветривания и многочисленных сорняков. «Утро.ру» рассказало, как правильно использовать эти удобрения.

Необходимо использовать такие инструменты, с помощью которых получится заделать удобрения в верхние слои земли. Лучше всего, чтобы удобрения располагались на глубине в 8-10 сантиметров. Таким образом они дадут наибольший эффект. Для этого можно использовать плоскорезы. Специалисты не советуют закапывать вещество глубоко в почву.