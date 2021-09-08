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    08 сентября 2021, 13:25

    Дачникам рассказали, как правильно заделывать сидераты

    Арина Бобкова

    Многие дачники давно начали пользоваться сидератами (растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву). С их помощью можно уберечь почву от выветривания и многочисленных сорняков. «Утро.ру» рассказало, как правильно использовать эти удобрения.

    Необходимо использовать такие инструменты, с помощью которых получится заделать удобрения в верхние слои земли. Лучше всего, чтобы удобрения располагались на глубине в 8-10 сантиметров. Таким образом они дадут наибольший эффект. Для этого можно использовать плоскорезы.

    Специалисты не советуют закапывать вещество глубоко в почву.