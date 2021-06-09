Дачникам рассказали, как правильно собирать огурцы

Для того, чтобы огурцы с собственной грядки получились вкусными и хрустящими, недостаточно вырастить их по всем правилам. Собирать их следует тоже определенным образом. Сайт «Утро.ру» рассказал, как это делать.

Во-первых, со сбором огурцов не стоит затягивать. Если слишком долго не срывать их с грядки, старые огурцы начнут отбирать питательные вещества у молодых, поэтому огурцы лучше срывать тогда, когда они достигли нужного размера.

Имеет значение и время суток: собирать овощи лучше утром, пока прохладно. Если делать это в жару, они могут стать мягкими, потерять упругость.

Чтобы не повредить куст при сборе огурцов, их нельзя срывать резкими движениями. Лучше всего поставить указательный палец под плодоножкой, а большой на другой стороне огурца, после чего аккуратно отделить овощ от стебля.