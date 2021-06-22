Дачникам рассказали, как правильно окучивать картошку

Окучивание картофеля очень важно для его выращивания. Многие считают, что оно нужно только для борьбы с сорняками, но это не так. Окучивание помогает прорасти подземным стеблям, на которых впоследствии образуются сами клубни. «Утро.ру» рассказало, когда и как именно нужно окучивать картошку.

Делать это нужно спустя примерно месяц после посадки, до того, как растение зацветет. Во время цветения окучивать картофель, да и вообще беспокоить его, уже не рекомендуется.

Не следует заниматься окучиванием в жару: высокая температура плохо влияет на растение, и восстановление может длиться неделями. Окучивать лучше утром или поздним вечером, то есть, в то время, когда на улице прохладно.

Также окучивать картофель лучше после дождя, когда почва еще сырая. Один урожай картофеля достаточно окучить один раз. Но не забывайте про удобрения и своевременный полив, чтобы картошка выросла действительно хорошей.