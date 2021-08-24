Дачникам рассказали, как правильно обрезать морковь перед хранением

Для того, чтобы морковь дольше хранилась и оставалась свежей, ее необходимо правильно обрезать. О том, как подготовить плоды, рассказало «Утро.ру».

Опытные садоводы советуют срезать ботву сразу после извлечения урожая из почвы, а лишь потом мыть и сушить овощи. Все дело в том, что ботва способна забирать из моркови влагу.

Кроме того, чтобы морковь сохранила свои полезные свойства, обрезать ее необходимо правильно. Важно срезать не только зелень, но и около сантиметра самого плода. Таким образом, морковь не будет прорастать и питать влагой новые побеги. Помимо этого, часто плечики овоща становятся зелеными и горькими на вкус. Они могут испортить блюдо во время готовки, поэтому лучше избавиться от них сразу.

Важно обработать место среза. В противном случае, риск возникновения грибка значительно возрастает. Помочь с обработкой может зола. Необходимо погрузить корнеплоды в минеральный остаток на пару секунд, после чего оставить их сушиться.