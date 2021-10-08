Дачникам рассказали, как правильно черенковать розы

Осенью многие садоводы начинают черенковать розы. «Утро.ру» рассказало, как правильно провести эту процедуру.

Лучше всего черенковать розы в период с середины октября по начало декабря. При этом температура воздуха должна составлять примерно -2…-5 градуса. На черенках должно быть по три почки, а их длина должна составлять примерно 20 сантиметров. Нижний срез необходимо сделать прямым, а верхний под косым углом (наклон должен составлять примерно 45 градусов). Также важно удалить все листья и пеньки.

После того, как вся подготовка завершена, необходимо обработать черенки фунгицидом. Возьмите горшок или ведро и выстелить на дне дренаж высотой около пяти сантиметров. Затем необходимо насыпать землю с разрыхлителем.

Готовую почву необходимо полить, а затем с помощью палочки сделать проколы на расстоянии восьми сантиметров друг от друга. Черенки вставить в отверстия. При этом предварительно концы растения стоит смочить в веществе, которое стимулирует рост корней.

Во время посадки одна почка должна быть погружена в землю, а две других выступать снаружи. Держать горшок можно на застекленном балконе, предварительно укрыв специальной пленкой.