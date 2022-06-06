Дачникам рассказали, как повысить урожай

Наступило лето, а это значит, что многие дачники стали обеспокоены вопросом увеличения урожая. Сделать это можно с помощью мульчирования грядок. Об этом сообщило utro.ru.

Мульчирование, по мнению экспертов, помогает увеличить урожайность минимум в два раза. Способ является крайне простым и проверенным временем. Для этого необходимо взять скошенную траву, листья, солому и другие растения, которые садоводы используют в качестве компоста.

Необходимо устелить огород мульчей. Таким образом получится уберечь почву от образования сорняков, а также спасти ее от перегрева, охлаждения и иссушения ветром. Благодаря данному методу земля останется рыхлой и мягкой. Кроме того, растения смогут получать достаточно питательных веществ.

У растений разовьется мощная и полноценная корневая система. Мульча же позволит развиваться полезным микроорганизмам и земляным червям.

Почву необходимо укрывать слоем примерно в пять сантиметров. При этом подкармливать грядки необходимо регулярно.