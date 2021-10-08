Дачникам рассказали, как подготовить вишню к зиме

Осенью дачники начинают подготовку сада и огорода к зиме. «Утро.ру» рассказало, как правильно подготовить вишню к холодам, чтобы на следующий год получить крупный урожай.

В первую очередь необходимо собрать все опавшие листья и перекопать почву на штык лопаты. После почву нужно обеззаразить с помощью трехпроцентной бордоской жидкости.

Поливать дерево стоит теплой отстоянной водой. Перед этим важно выкопать борозду по периметру приствольного круга. Глубина при этом должна быть примерно 30 сантиметров. Сделать это важно для того, чтобы жидкость не растекалась. На одно дерево понадобится примерно два ведра воды.

Подкормите дерево компостом, суперфосфатом и хлористым калием. Лучше всего одновременно полевать дерево и вносить удобрения. Полезные вещества таким образом быстрее проникнут к корням.

Также стоит удалить сухие и поврежденные ветки. Срезы необходимо обработать садовым варом. С помощью металлической щетки очистите ствол от лишайника и отслоившейся коры. Дезинфицировать повреждения нужно марганцовкой.

Молодые деревья перед зимовкой стоит утеплить торфом, соломой или древесными опилками. Деревья, которым уже больше четырех лет, нужно побелить. Сделайте это с приходом первых заморозков.