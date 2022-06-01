Дачникам рассказали, как побороть нашествие кротов

Кроты могут принести садоводам много хлопот, так как их деятельность вредит корневой системе растений. utro.ru сообщило, как избавиться от нежелательных гостей.

Не стоит травить кротов с помощью химикатов или бороться с ними с при помощи воды. Первый метод является слишком жестоким. Второй же не принесет должного результата.

Чтобы прогнать кротов, достаточно залить в их норы рассол из банки с селедкой. Грызунам не понравится резкий запах, из-за чего они поспешат сменить место жительства.