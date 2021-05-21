Дачникам рассказали, как победить борщевик и пырей

Картон и топинамбур помогут победить два сорняка — борщевик и пырей. Об этом сообщило «Утро.ру».

Существует два простых способа борьбы с сорняками, они проверены годами и не требуют больших затрат времени и сил.

Дачникам пригодится картон. Если им накрыть зоны, где ничего не посажено, он не позволит сорнякам разрастаться дальше по саду. Через листы толстой бумаги просачивается влага, но зато не проникает свет. Со временем картон превращается в хорошее удобрение.

Однако сорняки не растут, только когда лежит картон. Стоит его снять или сдвинуть, они тут же появятся.

Кроме того, дачникам предложили воспользоваться топинамбуром, который еще называют подсолнечником клубненосным, «земляной грушей», «иерусалимским артишоком». Это цветущее растение со съедобными корнями, которые похожи клубни, а по вкусу напоминают репу или кочерыжку от капусты. Он достаточно быстро растет. Пырей исчезнет вокруг топинамбура на два метра на второй год после посадки. Дачникам советуют посадить клубни топинамбура именно на таком расстоянии от грядок, тогда на них точно не появится сорняк.

При этом не нужно бояться разрастания топинамбура, потому что он легко вырывается. Также это растение станет отличным компостом. А еще топинамбур уничтожает борщевик. Спустя год - три, все заросли сорняка бесследно исчезнут.