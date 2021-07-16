Дачникам рассказали, как по внешнему виду огурцов определить у них недостаток подкормок

Чтобы огурцы на грядках выросли хорошими и вкусными, их необходимо снабжать всеми необходимыми микроэлементами и веществами. «Утро.ру» рассказало, как определить по виду огурцов, каких удобрений им не хватает.

Обычно определить, чего не хватает огурцам, можно по внешнему виду листьев. Например, рыжие пятна на листьях огурцов могут сигнализировать о нехватке калия. Появление желтых прожилок говорит о том, что огурцам нужен азот и сера. Если же желтый цвет появился между прожилок — скорее всего, растениям не хватает железа. Скручиваются листья от нехватки марганца. Если листья приобрели фиолетовый оттенок, огурцам нужен фосфор, а если листья побелели — магний. Кстати, недостаток фосфора также может проявляться в малом количестве завязей.

О многом может сказать и форма самих плодов. Если огурец светлый, а кончик изогнут, следует удобрить растения азотом. Калием — если огурцы по форме напоминают грушу, то есть, имеют утолщение с одного конца. А маленький размер плодов может свидетельствовать о недостатке бора.