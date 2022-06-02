Дачникам рассказали, как избавиться от слизней и улиток в огороде

Во время летнего сезона многие дачники сталкиваются в огородах со слизнями и улитками, которые несут серьезный урон всему урожаю. О том, как эффективно избавиться от этих вредителей, рассказало utro.ru.

По словам экспертов, эффективным способом изгнать непрошенных гостей является мульчирование грядок крапивой. Слизни и улитки не любят аромат этого растения, а также, ползая по крапиве, они повреждают свое нежное брюшко.

В таких условиях вредители стараются как можно быстрее покинуть негостеприимный участок. Однако дачникам следует помнить, что крапивный слой должен быть около 10 сантиметров.

Такая мульча станет не только эффективной защитой от слизней и улиток, но и поможет обезопасить огород от сорной травы.

Эксперты также рассказали, что в борьбе с улитками и слизнями может помочь и яичная скорлупа. Для того, чтобы вредители покинули грядки, достаточно измельчить ее в крошку и рассыпать между высаженными культурами. Из-за острых осколков слизни поспешат покинуть участок.