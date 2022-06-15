Дачникам рассказали, как деликатно отвадить котов с огородов

Испортить растения на огороде могут не только различные вредители, но и соседские коты, которые так любят гулять по запрещенным территориям. Как правильно и деликатно отвадить домашних питомцев с грядок, написало utro.ru.

Первое, что можно посоветовать любому дачнику, это создать вокруг огорода своеобразный забор из растений, которые не нравятся котам. Больше всего они не любят запах лаванды, розмарина и тимьяна. Такое решение будет удачным и по той причине, что ваш огород станет смотреться еще красивее и аккуратнее, а домашние питомцы будут держаться на расстоянии.

Также отвести котов с огородов помогает запах чеснока, который четвероногие питомцы совсем не жалуют. Для приготовления чесночного настоя понадобятся несколько долек чеснока и вода. Получившейся жидкостью можно опрыскать излюбленные места питомцев.

Кроме того, эффективным средством для защиты грядок является мульча. Благодаря такому решению, котам будет неудобно гулять по огороду, и они перестанут туда заглядывать восе.