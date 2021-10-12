Дачникам рассказали, чем удобрить грядки перед перекопкой

Для того, чтобы в следующем году урожай получился хорошим, следует внести удобрения в почву перед наступлением заморозков. О том, какая подкормка лучше всего повлияет на рост растений, рассказало «Утро.ру».

Специалисты советуют обратить внимание на фосфорно-калийные подкормки. А вот от удобрений с содержанием азота лучше отказаться. Если первые способны повысить устойчивость культур к морозам, то вторые только помешают растениям впасть в «спячку».

Фосфорные удобрения лучше всего вносить вместе с перекопкой. Дачники могут взять компост или перегной. Калийные же лучше добавлять в почву в осеннее время. К весне содержащийся в них хлор успеет испариться и не навредить растениям.

Также для удобрения грядок отлично подойдет навоз. А к птичьему помету специалисты советуют относиться более настороженно, ведь он может повредить корни многолетних культур.

Следует помнить, что удобрять лучше всего прогретую землю. Такая почва лучше усваивает полезные вещества.