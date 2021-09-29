Дачникам рассказали, чем подкормить вишню в сентябре для крупного урожая

Для того, чтобы вишня давала крупные плоды размером с ягоды черешни, ее необходимо правильно подкармливать в сентябре. О том, как правильно это сделать, рассказал сайт ToDay News Ufa.

С наступлением осени в почву стоит внести удобрения, класть подкормку нужно в прикорневую зону дерева. Удобрение стоит развести в воде, а почву предварительно подготовить, перекопав приствольный круг.

Лучше всего вносить вещество после окончания периода вегетации. На сереве лучше всего это делать в середине сентября, а на юге — в начале октября.

В качестве органической подкормки можно использовать перепревший навоз или перегной. Вещество нужно добавить в почву во время осенней перекопки.

Из минеральных удобрений можно остановиться на фосфорных и калийных, например, сульфате калия, суперфосфате или хлористом калии.

Также деревья можно подкармливать компостом, торфом, перегноем. Вещества нужно добавлять на приствольный круг. Лучшим источником питательных веществ для растений может стать древесная зола, которую нужно вносить из расчета один килограмм на один квадратный метр.