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    22 июля 2021, 11:53

    Дачникам рассказали, чем подкормить помидоры для сладкого вкуса

    Оксана Лавнюженко

    Для того, чтобы собрать удачный и вкусный урожай помидоров, следует уделять уходу за ними много внимания. Улучшить вкус плодов поможет особое удобрение. Об этом рассказало «Утро.ру».

    Дачникам рассказали, чем подкормить помидоры для сладкого вкуса

    Для хорошего роста томатов необходимы всего три элемента: азот, фосфор и калий. Азот отвечает за зеленую массу кустов, калий влияет на сладость, а фосфор укрепляет корни растения.

    Именно в сочетании эти удобрения принесут дачнику хороший и вкусный урожай. Удобрение достаточно вносить под корень один раз в месяц. Также не стоит забывать об удалении лишних листьев, потому что помидоры не любят быть в тени.

    Подкармливать томаты калием можно каждую неделю. Отлично подойдет зола или гумат калия. Также эти удобрения можно использовать поочередно.