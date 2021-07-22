Дачникам рассказали, чем подкормить помидоры для сладкого вкуса

Для того, чтобы собрать удачный и вкусный урожай помидоров, следует уделять уходу за ними много внимания. Улучшить вкус плодов поможет особое удобрение. Об этом рассказало «Утро.ру».

Для хорошего роста томатов необходимы всего три элемента: азот, фосфор и калий. Азот отвечает за зеленую массу кустов, калий влияет на сладость, а фосфор укрепляет корни растения.

Именно в сочетании эти удобрения принесут дачнику хороший и вкусный урожай. Удобрение достаточно вносить под корень один раз в месяц. Также не стоит забывать об удалении лишних листьев, потому что помидоры не любят быть в тени.

Подкармливать томаты калием можно каждую неделю. Отлично подойдет зола или гумат калия. Также эти удобрения можно использовать поочередно.