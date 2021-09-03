Дачникам рассказали, чем подкормить капусту, чтобы кочаны не растрескались

Обычно урожай капусты подходит во второй половине сентября. Чтобы плоды получились крупными и не потрескались, важно правильно удобрять растение. Об этом сообщило «Утро.ру».

Лучшим удобрением для того, чтобы сохранить плоды в целости, является подкормка на основе сульфата калия и суперфосфата. Необходимо взять по одной ложке каждого вещества и развести их в 10 литрах воды.

При этом создавать раствор необходимо в несколько этапов. Сперва нужно залить суперфосфат небольшим количеством горячей воды. Иначе вещество просто не растворится и осядет на дно. После этого в раствор можно добавлять сульфат калия и вливать оставшееся количество воды.

Раствор заливается под корень растения. На мелкие кочаны уйдет один литр раствора. Более крупные нужно поливать 2-3 литрами. При этом поливать растение нужно аккуратно, так как сильная струя может оголить корневую систему капусты.

Растение станет больше уже через пару недель. Кроме того, после полива капуста с легкостью будет переносить перепады температур.