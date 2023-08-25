25 августа 2023, 18:57
Дачникам посоветовали подкармливать огурцы в августе калийными удобрениями
Несмотря на приближение осени, сезон огурцов еще продолжается. Teleprogramma.pro рассказала, чем подкармливать овощи в августе.
Дачникам посоветовали использовать калийные удобрения. Их стоит подкладывать под корень огурцам. Таким образом овощи станут более сладкими и хрустящими. Кроме того, благодаря такому методу продлится срок плодоношения, написало utro.ru.
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Для подготовки таких удобрений можно использовать древесную золу. Важно, чтобы в ней не было примесей пластика. Стакан золы стоит развести в ведре воды, а после полить огурцы.
Сад и огород
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