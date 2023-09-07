07 сентября 2023, 17:49
Дачникам порекомендовали обработать плодовые деревья и кустарники инсектицидами до наступления холодов
До наступления заморозков плодовые деревья и кустарники следует обработать инсектицидами. Об этом изданию Life сообщил специалист Северо-Кавказского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Сергей Пименов.
Он порекомендовал сделать это до того, как опадет листва, а зимующие насекомые попрячутся в почву.
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Что касается земли, на которой росли зерновые культуры и овощи, специалист посоветовал напитать ее калийными и фосфорными удобрениями. Стволы деревьев следует побелить водоэмульсионной краской. По словам Пименова, она стойко переносит осенние ливни.
Сад и огород
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