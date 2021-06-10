Дачникам объяснили ошибки при удобрении почвы золой

Дачники чаще всего используют в качестве удобрения золу. Однако не всегда минеральный остаток помогает насытить культуры полезными микроэлементами, написало «Утро.ру».

Зола утрачивает свои полезные свойства после намокания. Полежав под дождем или в сыром помещении, она больше не подходит для дальнейшего использования. Вода вымывает из удобрения все микроэлементы, необходимые растениям. Также уходит щелочь — вещество, убивающее вредные грибки.

Минеральный остаток нужно хранить в сухом помещении и в закрытой емкости.

Для определения качества золы можно использовать специальный тест, предназначенный для определения кислотности почвы. Чем выше показатель щелочи на полоске, тем от удобрения больше пользы.

Огородникам рекомендуют использовать свежую золу, потому что со временем она теряет нужные микроэлементы.