Дачникам назвали рецепт необычной подкормки для огурцов

Наступает лето, а это значит, что многие садоводы начинают высаживать огурцы. Какую подкормку стоит использовать, чтобы плоды получились сочными и хрустящими, рассказало utro.ru.

Для огурцов стоит использовать рисовую подкормку. Такое удобрение является экологичным и безвредным для растений.

Чтобы его приготовить, необходимо взять горсть не пропаренного риса. Крупу стоит измельчить в кофемолке, а после смешать с кипятком в следующих пропорциях: одна ложка рисовой муки на литр воды. Получившуюся смесь необходимо оставить настояться на сутки. Перед поливом раствор стоит встряхнуть. Прикармливать растения рекомендуется два раза в месяц.