Интересное 28 апреля 2023, 05:14 Дачникам назвали растения, которые лучше всего посадить в майские праздники Дизайнер Воронова: на майские праздники лучше всего сажать морковь и горох РИА «Новости»

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Эксперт Союза садоводов России, ландшафтный дизайнер Ольга Воронова рассказала, какие растения в первую очередь стоит посадить на даче в майские праздники. Речь идет об основных культурах, сообщило радио Sputnik.

«В первых числах мая сеем в открытый грунт самые холодостойкие растения, потому что у нас еще могут быть „черемуховые холода“. Так что сначала высаживаем морковь, горох, редиску, зелень», — перечислила эксперт.

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Также нужно уделить время тепличным растениям. В теплице можно высадить томаты, перцы, баклажаны, огурцы. Ближе к 9 мая можно переходить к картофелю и луку, тогда земля прогреется сильнее. Не раньше 9–12 мая стоит сажать тыкву, кабачки, патиссоны. В эти же даты можно высадить свеклу, фасоль, капусту. В открытый грунт сажать томаты и огурцы нужно не раньше 15 мая.

«Иначе, если похолодает хотя бы до -1, помидоры и огурцы пропадут: может быть, растение и не померзнет, но будет потом болеть и не даст урожая, — заключила Воронова.

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