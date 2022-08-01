Дачникам напомнили, какие деревья нужно подкормить в августе

Август принес новые заботы дачникам. В конце лета некоторые плодовые деревья нуждаются в подкормке. О нюансах распределения удобрений рассказал Telegram-канал «Мой урожай | Сад. Огород. Цветы».

Яблони и груши в наступившем месяце необходимо подкормить дважды. Первый раз — в самом начале созревания плодов. Для этого нужно развести пять стаканов нитрофоски и 20 граммов гумата натрия на 200 литров воды. На каждое дерево уйдет по 30 литров раствора.

После уборки урожая полтора стакана суперфосфата и один — сернокислого калия советуют равномерно рассыпать в приствольном круге и полить.

Подкормку слив нужно начинать сразу же после сбора всех плодов. Питательную жидкость получают из двух столовых ложек сернистого калия и трех — суперфосфата. Дереву потребуется 40 литров.

До 20 августа следует убрать среднеспелые и поздние сорта картофеля. Если сделать это позже, то можно попасть на дождливую погоду: и копать клубни будет непросто, и хранятся они потом хуже.

В конце лета дачникам также советуют прищипнуть верхушки томатов, посадить землянику и обрезать малину.