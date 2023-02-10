10 февраля 2023, 15:47
Дачникам дали советы по подготовке удобрения для зимней рассады
Подготовку для зимней рассады многие дачники начинают со сбора талой воды. Об этом написало Utro.ru со ссылкой на экспертов.
Такая вода лучше всего подходит для томатов и баклажанов. В ее составе нет химикатов и множества минеральных примесей. В дождевой воде, в отличие от снеговой, содержатся нитраты и сульфаты, которые благоприятно сказываются на взращивании растений.
Реклама
В снеговой воде, напротив, выше концентрация питательных веществ. Причем использовать растаявший снег можно сразу после сбора.
Реклама
Такие удобрения подходят не только томатам, но и многим цветам, включая фиалки или анютины глазки.
Сад и огород
Реклама
Реклама