Интересное 10 февраля 2023, 15:47 Дачникам дали советы по подготовке удобрения для зимней рассады

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Подготовку для зимней рассады многие дачники начинают со сбора талой воды. Об этом написало Utro.ru со ссылкой на экспертов.

Такая вода лучше всего подходит для томатов и баклажанов. В ее составе нет химикатов и множества минеральных примесей. В дождевой воде, в отличие от снеговой, содержатся нитраты и сульфаты, которые благоприятно сказываются на взращивании растений.

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В снеговой воде, напротив, выше концентрация питательных веществ. Причем использовать растаявший снег можно сразу после сбора.

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Такие удобрения подходят не только томатам, но и многим цветам, включая фиалки или анютины глазки.