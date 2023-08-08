Интересное 08 августа 2023, 12:29 Дачникам дали советы, как правильно поливать огурцы в августе Агроном Воробьев: вода для полива огурцов должна быть теплой

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Агроном Михаил Воробьев в разговоре с изданием Teleprogramma.pro дал советы дачникам, как правильно поливать огурцы в августе. По его словам, вода для полива обязательно должна быть теплой и ни в коем случае не артезианской.

Для начала необходимо налить холодную воду в бочку, прогреть ее под солнцем и только потом приступить к поливу. Брать воду прямо из шланга можно лишь в том случае, если она поступает из теплой речки.

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Специалист также предупредил, что опрыскивать огурцы лучше в первой половине дня, иначе может размножаться грибок.