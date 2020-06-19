Разработчики снова перенесли выход Cyberpunk 2077
Игру выпустят по готовности, объяснили ее авторы. Именно потому, что сотрудники компании-разработчика ответственно подходят к своей работе и хотят, чтобы геймеры остались полностью довольны увиденным, они снова перенесли срок выхода, пишет ИА Nation News.
Известно, что команда уже завершила работу над сюжетом и геймплеем. Теперь ей потребуется дополнительное время на оптимизацию игры, устранение багов и недочетов — балансировке механизмов проекта.
«Мы хотим, что Cyberpunk 2077 стал игрой, которая останется с вами на долгие годы. Мы надеемся, что однажды вы поймете, почему нам пришлось на это пойти», — говорится в заявлении CD Projekt RED.
Как пишет «Газета.ru», студия извинилась за задержку и попросила понять ее мотивы. В игре переплетаются разнообразные сложные системы, поэтому разработчики не торопятся.
25 июня компания обещает раскрыть все подробности будущей игры. Изначально выход игры был запланирован на 16 апреля.