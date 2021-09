Coldplay и BTS анонсировали релиз песни My Universe

Британские и корейские музыканты из групп Coldplay и BTS выпустили совместный хит, который назвали My Universe. Уже известная дата релиза. Организаторы запланировали его на 15 октября, сообщило ИА Nation News.

My Universe войдет в альбом под названием Music of the Spheres. Продюсером песни выступил Макс Мартин, который работал с известными исполнителями. Среди них: Ариана Гранде, The Weeknd, Бритни Спирс и многие другие.

Премьера первого сингла группы Coldplay состоялась на Международной космической станции в июле 2021 года. Песня получила название Higher Power. Ранее музыканты высоко оценили кавер BTS на песню Fix You, который прозвучал на концерте MTV Unplugged. Возможно, именно это событие и послужило началом совместного творчества артистов.