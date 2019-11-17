«Чуть в штаны не наложили». Серферы встретили огромного кита

Серферы в Калифорнии рассказали о неожиданной встрече с китом, когда они пытались поймать волну.

С берега их снимал Пейтон Ландаас, который управлял дроном. На своей странице в Facebook он рассказал, что 11 ноября в Дана Поинт (город в Калифорнии, США) ему удалось снять настоящего кита.

Около 20 молодых людей на досках дожидались волны, когда к ним подплыл кит. Они перепугались, но у животного были мирные планы.

Кит поплавал между ними и продолжил свой путь у береговой линии. Ландаас признался, что заметил кита случайно, а вот серферы, наверняка серьезно испугались.