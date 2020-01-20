Чубайс назвал революцией успехи «СИБУРа»

Карисалов рассказал о проектах холдинга в рамках сессии «Национальная технологическая политика и региональная специфика» Гайдаровского форума.

Одним из проектов «СИБУРа», направленных на развитие экспорта, стало решение проблемы сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Сообщается, что за 2019 год переработку прошли 23 миллиарда 80 миллионов кубов ПНГ. В результате получили шесть миллионов тонн технического сырья. Часть его пошла на экспорт.

«Весь рынок европейского потребления сжиженного газа, который получается в результате переработки попутного нефтяного газа — 12 миллионов тонн. Шесть миллионов из них производит „СИБУР“. Вроде бы мы решаем свою задачу, но в то же время влияем на глобальный рынок Европы», — заявил Карисалов.

Модератором дискуссии выступил глава РОСНАНО Анатолий Чубайс. Он назвал революцией такие цифры. Еще около 10 лет назад объемы переработки ПНГ едва дотягивали до пяти миллионов тонн. Он также отметил, что транспортировка такого газа стоит дорого из-за ее сложности.

По словам Карисалова, холдинг доработал газоперерабатывающую сеть, заложенную еще в СССР. На данный момент компания располагает восемью газоперерабатывающими заводами в ХМАО и ЯНАО. Их связывает уникальная система продуктопровода: «Единая структура охватывает ресурсы десяти недропользователей, нефтедобычи и стабилизации конденсата, переводя сырье в более широкую фракцию — продукт, который получается в результате переработки нефтегаза».

Гендиректор компании также отметил роль кластерного анализа в развитии регионов нефтегазодобычи и переработки. Как пример он привел Западно-Сибирский кластер с центром в Тобольске. На данный момент там перерабатывается около восьми миллионов тонн. Карисалов заявил, что утилизация ПНГ сейчас составляет в России более 90%.

Кроме того, он рассказал о строительстве в Нижегородского области завода по производству ПВХ.

«ПВХ — это те же самые окна и другие конструкции. Производительность завода — 330 тысяч тонн. Это изменило баланс: если раньше мы импортировали эту продукцию, то сейчас экспортируем», — заявил Карисалов.

В 2019 году завершилось строительство нового завода по глубокой переработке углеводородов, а также выпуску полимеров — «ЗапСибНефтехим». Треть из двух миллионов тонн продукции составили новые полимеры, ранее не производившиеся в России.

Карисалов назвал секретом успеха холдинга ориентир на потребности рынка. Он заявил, что политика компании привлекает иностранных заказчиков.