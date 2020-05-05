Чтобы неповадно было. Русскоязычный Instagram заблокировал хештег «море»
«Мы скрыли публикации с хэштегом #море, чтобы защитить сообщество от контента, призывающего к поведению, которое может привести к причинению вреда или даже смерти», — говорится в соцсети.
После такого предупреждения публикации все же можно посмотреть.
Почему ограничения коснулись именно этого слова и только на русском языке — разработчики Instagram не уточнили.
В Instagram есть огромный список слов, которые запрещено использовать в хештегах. Большинство связаны с контентом 18+. Также запрещены хештеги, которые могут размещаться под контентом, нарушающим так называемые руководства сообщества Instagram. Если пользователь будет упоминать запрещенные слова в своих постах, он автоматически попадет в теневой бан социальной сети.
Соцсеть Instagram вошла в пятерку самых популярных приложений в мире за последние 10 лет.