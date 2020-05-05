Чтобы неповадно было. Русскоязычный Instagram заблокировал хештег «море»

Разработчики Instagram запретили русскоязычный хештег #море — и все для того, чтобы интернет-пользователи не призывали выходить на прогулки во время пандемии. Правда, английский вариант — #sea — почему-то доступен для использования.

«Мы скрыли публикации с хэштегом #море, чтобы защитить сообщество от контента, призывающего к поведению, которое может привести к причинению вреда или даже смерти», — говорится в соцсети.

Источник фото: Instagram

После такого предупреждения публикации все же можно посмотреть.

Почему ограничения коснулись именно этого слова и только на русском языке — разработчики Instagram не уточнили.

В Instagram есть огромный список слов, которые запрещено использовать в хештегах. Большинство связаны с контентом 18+. Также запрещены хештеги, которые могут размещаться под контентом, нарушающим так называемые руководства сообщества Instagram. Если пользователь будет упоминать запрещенные слова в своих постах, он автоматически попадет в теневой бан социальной сети.

Соцсеть Instagram вошла в пятерку самых популярных приложений в мире за последние 10 лет.