«Моя двушка — это пушка». Краснодарец стал звездой из-за объявления о продаже квартиры
Краснодарец написал оду своей двухкомнатной квартире для того, чтобы ее продать
Краснодарец по имени Вадим Этман написал хвалебную оду своей квартире, которую выставил на продажу. Он сделал музыкальный клип, в котором показал все прелести своей «двушки-пушки».
Мужчина рассказал изданию «Подъем», что свою видеоработу снял на мобильный телефон, решив, что профессиональные съемки будут лишними, а добавить пару привлекающих внимание спецэффектов посоветовал один из снявшихся в ролике актеров. Так появились яйца, жарящиеся прямо на полу с подогревом. Их сняли с помощью дыма, выпущенного из вейпа.
«Текст накидал минут за 10. Рассказал друзьям. Мой тренер снимал все на телефон. Я думал снять профессионально, но потом решил, что людям нужна какая-то простота, прошел уже тот век, когда все должно быть вылизано, идеально, лучше сделать по-живому», — описал автор клипа творческий процесс изданию «Подъем».
Также Этман добавил, что специально подготовился к съемкам — подкачался и похудел. Стоимость квартиры — героини клипа составляет семь миллионов рублей.