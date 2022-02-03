Краснодарец по имени Вадим Этман написал хвалебную оду своей квартире, которую выставил на продажу. Он сделал музыкальный клип, в котором показал все прелести своей «двушки-пушки».

Мужчина рассказал изданию «Подъем», что свою видеоработу снял на мобильный телефон, решив, что профессиональные съемки будут лишними, а добавить пару привлекающих внимание спецэффектов посоветовал один из снявшихся в ролике актеров. Так появились яйца, жарящиеся прямо на полу с подогревом. Их сняли с помощью дыма, выпущенного из вейпа.

«Текст накидал минут за 10. Рассказал друзьям. Мой тренер снимал все на телефон. Я думал снять профессионально, но потом решил, что людям нужна какая-то простота, прошел уже тот век, когда все должно быть вылизано, идеально, лучше сделать по-живому», — описал автор клипа творческий процесс изданию «Подъем».

Также Этман добавил, что специально подготовился к съемкам — подкачался и похудел. Стоимость квартиры — героини клипа составляет семь миллионов рублей.