12 марта 2020, 19:15
Члены ОНК проверили, как содержат «перуанского целителя» в карцере СИЗО
Члены московской ОНК побывали в СИЗО № 12, чтобы узнать, в каких условиях содержат в карцере российско-перуанского «целителя и знахаря» Даниэля Диаса-Струкова, находящегося там за покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщил RT.
По словам секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, заключенный «на условия в карцере не жалуется, просил передать всем, кто беспокоится о нем, что жив-здоров».
Диас-Струков рассказал, что занимается изучением своего уголовного дела, тренируется и молится «всеобщему создателю».