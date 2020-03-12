Члены ОНК проверили, как содержат «перуанского целителя» в карцере СИЗО

По словам секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, заключенный «на условия в карцере не жалуется, просил передать всем, кто беспокоится о нем, что жив-здоров».

Диас-Струков рассказал, что занимается изучением своего уголовного дела, тренируется и молится «всеобщему создателю».