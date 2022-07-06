06 июля 2022, 16:14
Члены Госдумы рассмотрят ямальский законопроект об учете домашних животных
Парламентарии Ямала разработали новый законопроект об учете домашних животных. Его рассмотрят в Госдуме. Такой информацией поделился депутат Госдумы от Ямала Дмитрий Погорелый. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».
По мнению создателей законопроекта, нововведение повлечет более ответственное отношение хозяев к своим питомцам. В результате гораздо меньше животных будут выкидывать на улицу.
Кроме того, если закон вступит в силу, животных нельзя будет содержать в помещениях общего пользования. Выгуливать питомцев также разрешат лишь в специально отведенных для этого местах.