Члены Госдумы рассмотрят ямальский законопроект об учете домашних животных

Парламентарии Ямала разработали новый законопроект об учете домашних животных. Его рассмотрят в Госдуме. Такой информацией поделился депутат Госдумы от Ямала Дмитрий Погорелый. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

По мнению создателей законопроекта, нововведение повлечет более ответственное отношение хозяев к своим питомцам. В результате гораздо меньше животных будут выкидывать на улицу.

Кроме того, если закон вступит в силу, животных нельзя будет содержать в помещениях общего пользования. Выгуливать питомцев также разрешат лишь в специально отведенных для этого местах.