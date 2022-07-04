Члены Госдумы поддержали идею назвать территорию посольства Британии в честь ЛНР

В ходе голосования россияне предложили назвать территорию рядом с посольством Великобритании в честь Луганской Народной Республики. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев поддержал данную идею. Об этом сообщил RT.

Он подчеркнул, что подобное изъявление жителей страны говорит о «консолидированности российского общества». Однако, по его словам, представители посольства могут поступить также, как члены посольства США в Москве, которые удалили со своего сайта данные адреса после переименования территории в площадь Донецкой Народной Республики.

«Но самое главное, что эта площадь существует, название есть, а Москва — огромнейший город, где очень много в том числе иностранцев, они будут это видеть», — подчеркнул политик.