Интересное 15 августа 2023, 23:01 Член «Опоры России» Супрунов заявил, что профессии дизайнера и журналиста исчезнут из-за ИИ

Читать 360tv в

Профессии дизайнера и журналиста пропадут из-за развития нейросетей. Таким мнением поделился член правления организации Станислав Супрунов, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, IT-технологии развиваются слишком быстро. Уже сейчас нейросети способны создавать рисунки. Поэтому профессии дизайнера не станет в ближайшем будущем.

Реклама

«Потом — написание каких-то текстов. Я имею ввиду низкоквалифицированных журналистов, потому что человека-профессионала тяжело обойти нейронной сети, но, может быть, это пока», — отметил Супрунов.