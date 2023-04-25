Интересное 25 апреля 2023, 22:48 Член Объединения потребителей Старостина рассказала, как выявить клубнику с антибиотиками Член Объединения потребителей Старостина: не ешьте клубнику, которая долго хранится

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В некоторой клубнике могут содержаться антибиотики. Представитель Объединения потребителей России, член Общественного совета при Россельхознадзоре Наталия Старостина рассказала, как выявить такие ягоды. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист посоветовала не покупать клубнику вне сезона. Весной и летом лучше выращивать ягоды самостоятельно. Кроме того, не стоит употреблять клубнику, которая на протяжении длительного времени хранится в холодильнике.

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«Пока количество антибиотиков и других вредных веществ в овощах и ягодах зависит только от совести того, кто их выращивает», — отметила Старостина.