Интересное 29 августа 2023, 21:20 Член Национального родительского комитета Оболонский призвал не экономить на еде для детей

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Депутаты комитета Госдумы по просвещению Сергей Миронов выступил с инициативой создать единый федеральный стандарт по обеспечению школьников горячим питанием. Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский высказался о данной инициативе, уточнила Общественная Служба Новостей.

Специалист пояснил, что все регионы обладают разным бюджетом. Однако важно, чтобы дети везде питались одинаково.

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Оболонский призвал не экономить на еде для школьников. По его словам, финансировать программу по обеспечению детей горячим питанием необходимо из федерального бюджета.