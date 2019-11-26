Граждан ЕС, пересекающих границу России на пограничном пункте Нарва — Ивангород, стало на 16% больше в сравнении с октябрем 2018 года.

Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм рассказал, что это может быть связано с электронными визами для европейских туристов.

«Можно с уверенностью заявить, что электронные визы дают позитивный эффект. Лично я надеюсь, что этот рост продолжится. Мы надеемся на оперативное решение проблем, характерных для начального этапа любого нововведения, в том числе и по поводу электронных виз. Я имею в виду случаи, когда некоторые туристы не могут попасть в Россию по электронной визе из-за невнимательности при заполнении документов», — генконсул Эстонии.

Отмечается, что ошибка в дате выезда может стать причиной штрафа или даже пятилетнего запрета на въезд в РФ.

«В целом упрощение визового режима — это позитивный шаг», — подчеркнул дипломат.

С 1 октября открылся въезд для европейских туристов в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронным визам, напомнило РИА ФАН. Подача заявки производится на сайте МИД РФ. Выезд за пределы Ленобласти такая виза не предусматривает, зато является бесплатной.