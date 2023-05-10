Интересное 10 мая 2023, 18:42 Число станций зарядки мобильных телефонов выросло в Петербурге на 187% за 2022 год

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За последний год количество терминалов для зарядки мобильных телефонов в Санкт-Петербурге увеличилось на 187%. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

На сегодняшний день в городе насчитывается почти 2,5 тысячи таких станций. Благодаря терминалам местные жители могут взять павербанки для зарядки телефонов, после чего вернуть их в другом месте.

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Отмечается, что больше всего станций с внешними аккумуляторами находится в Центральном, Приморском и Адмиралтейском районах.