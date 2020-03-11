11 марта 2020, 14:22
Число преступлений под действием наркотиков сократилось в России на 31%
Количество преступлений в состоянии наркотического опьянения в прошлом году уменьшилось на 31% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на МВД.
Таких правонарушений в 2019 году зафиксировано 10 тысяч во всей стране. Меньше всего — в Еврейской автономной области, Республике Алтай и Чеченской Республике. В Чукотском и Ненецком автономных округах подобных случаев не было установлено вообще.
Бывший сотрудник ГУУР МВД СССР Евгений Черноусов предположил, что показатели снизились из-за того, что задержанных не всегда проверяют на наркотики. В некоторых регионах это невозможно из-за удаленности специализированных учреждений.