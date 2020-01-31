31 января 2020, 16:27
Чиновник, которого искали пять лет, сам явился к следователям
Экс-глава комитета по управлению имуществом Саратова, которого объявили в международный розыск пять лет назад, сам явился в Следственный комитет. Об этом сообщил «АиФ» со ссылкой на сайт ведомства.
В 2011 году на чиновника завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. В 2015 году он сбежал и был объявлен в международный розыск.
После возвращения чиновника поместили под арест и возобновили расследование дела. За превышение должностных полномочий ему грозит до четырех лет лишения свободы.