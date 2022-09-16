Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о завершении укладки рельсов от «Варшавской» до «Каширской» | 360°

Интересное 16 сентября 2022, 23:54 Поделиться Telegram

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Viber Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о завершении укладки рельсов от «Варшавской» до «Каширской»

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Строители завершают устройство верхнего строения пути (ВСП) между станцией «Варшавская» и тупиками за станцией «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщило ИА НСН.

По словам политика, протяженность левого перегона составляет около 2,9 километра, а правого — 2,4 километра. При этом строители успели завершить возведение более чем двух километров.

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«Станции отделывают современными прочными материалами, все исторические элементы оформления, такие как художественные панно, прошли реставрацию, их монтаж сейчас заканчивается», — рассказал генеральный директор генпроектировщика и генподрядчика строительства линий и станций метро АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

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