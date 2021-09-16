Четыре россиянина вошли в список лучших поваров мира

Организаторы премии The Best Chef внесли в список лучших поваров мира четырех граждан России. Среди фаворитов нашей станы оказались: Владимир Мухин, Иван и Сергей Березуцкие и Анатолий Казаков. Об этом написал сайт Inforeactor.

Шеф-повар Казаков разместился на 90-й строчке рейтинга, Иван и Сергей Березуцкие — на 62 месте, а Владимиру Мухину удалось попасть в первую десятку мировых звезд кухни. Ему отдали девятое место.

Престижную премию The Best Chef присуждают каждый год поварам со всего мира. Голосование проводят профессионалы в ресторанной индустрии, а также представители гастрономических журналов из разных стран.